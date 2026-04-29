مؤتمر "فيفا".. كندا: لا مكان للحرس الثوري على أراضينا

شفق نيوز- اوتاوا

أعلنت كندا، مساء الأربعاء، أن أعضاء الحرس الثوري الإيراني "لا مكان لهم" على أراضيها، بعدما غادر وفد إيران إلى مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) البلاد بسبب ما سماها "إهانة" تعرض لها في قسم الهجرة بمطار تورنتو.

وأوردت وسائل إعلام إيرانية أن الوفد الإيراني "عاد إلى تركيا على متن أول رحلة بسبب السلوك غير اللائق لموظفي الهجرة في المطار والإهانة التي لحقت بأحد أكثر أجهزة القوات المسلحة الإيرانية شرفا" وفق تعبيرها.

وقالت وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية إنها لا تستطيع التعليق على حالات محددة بسبب الخصوصية، لكنها أضافت أن "مسؤولي الحرس الثوري غير مسموح لهم بدخول كندا".

وفي وقت سابق حذّر خبراء ومسؤولون سياسيون من احتمال وجود ما يصل إلى ألف عنصر يُشتبه بارتباطهم بـ"الحرس الثوري الإيراني" داخل كندا، معتبرين أنهم قد يشكلون تهديداً لأمريكا وشركائها، وفق تقرير نشرته صحيفة "نيويورك بوست".