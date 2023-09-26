"ميمي" يوقع رسميا مع نادي الشرطة لموسم واحد

شفق نيوز/ اعلنت إدارة نادي الشرطة، يوم الثلاثاء، توقيع عقد رسمي مع لاعب المنتخب الوطني مهند علي "ميمي" لموسم واحد .

وقد جرت مراسيم توقيع العقد في مقر نادي الشرطة لتمثيل فريق كرة القيثارة لموسم واحد .

وشهد التوقيع تواجد أعضاء الهيئة الادارية بعد حصول موافقة المدرب احمد صلاح الذي ابدى رغبته الشديدة لضم ميمي لفريق الشرطة .

وكان مفاوضات ميمي مع نادي بارتيزان بلغراد وهو من الأندية البارزة في الدوري الصربي الممتاز ويحتل حاليا المركز الثالث بالدوري قد فشلت ولم تنجح .

وكان مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس سمح للاعب مهند علي ترك المنتخب وعدم المشاركة في بطولة ملك تايلاند لاتمام التعاقد مع نادي اوروبي جديد .