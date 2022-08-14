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"ميمي" يودع الملاعب لستة أشهر بعد تجدد إصابته

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-14T19:30:27+0000
"ميمي" يودع الملاعب لستة أشهر بعد تجدد إصابته

شفق نيوز/ أثبتت الفحوصات الطبية التي أجريت في قطر، إصابة اللاعب العراقي والمحترف في نادي السيلية القطري المنتخب مهند علي "ميمي" بقطع بالرباط الصليبي.

وذكر مصدر مقرب من مهند لوكالة شفق نيوز، أن ميمي سيبتعد عن الملاعب لأكثر من ستة أشهر جراء الإصابة.

وجاءت إصابة "ميمي" في مباراة السيلية والشمال بالدوري القطري، وهي المباراة الأولى التي يخوضها بعد شفائه من إصابة سابقة.

وكان مهند تعرض للاصابة السابقة مع ناديه السابق أريس سالونيكا اليوناني بالرباط الصليبي، وذلك في مباراة الفريق الاخيرة ضمن الدوري اليوناني أمام فريق ابولون، حيث ابتعد عن الملاعب أكثر من ستة أشهر، قبل أن يجري عملية جراحية في النمسا.

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