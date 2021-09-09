ميمي يلتحق بـ"أريس اليوناني" و"الشمال القطري" يقدم عطوان بالرقم "99"

شفق نيوز/ يغادر لاعب المنتخب العراقي مهند علي "ميمي" العاصمة بغداد اليوم متوجهاً إلى اليونان للالتحاق بفريقه الجديد اريس اليوناني، لتمثيله في الموسم الجديد الذي سينطلق مطلع الأسبوع المقبل.

ومن المؤمل ان يمثل ميمي فريقه الجديد اريس اليوناني في اولى مبارياته في الدوري اليوناني الممتاز يوم السبت المقبل أمام فريق كريت.

وكان مهند علي قد تعاقد مع ناديه اليوناني قبل لقاء منتخب العراق امام كوريا الجنوبية في مستهل مشواره بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

من جانب آخر؛ التحق لاعب المنتخب الوطني امجد عطوان بفريقه الجديد الشمال القطري لتمثيله للموسم المقبل في الدوري القطري الممتاز،

وقدم النادي الناشط في الدوري القطري لاعبه الجديد امام وسائل الاعلام اليوم رسميا بالرقم 99.