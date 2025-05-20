"ميمي" يشعل الجدل حول انتقاله للزمالك المصري (فيديو)

شفق نيوز/ أدلى المهاجم العراقي مهند علي "ميمي"، نجم نادي الشرطة لكرة القدم، أول تعليق حول وجهته المستقبلية بعد تداول أنباء عن اقترابه من الانتقال إلى صفوف نادي الزمالك المصري.

وينتهي عقد مهند علي، البالغ من العمر 24 عاما، مع نادي الشرطة بنهاية الموسم الحالي، ما يمنحه حرية التوقيع لأي فريق دون الرجوع لإدارة ناديه، على أن ينتقل رسميا بعد إسدال الستار على المسابقة.

وقاد مهند علي فريقه لتحقيق فوز قاتل على ديالى بهدف دون رد، سجله بنفسه في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، ليمنح الشرطة صدارة الدوري العراقي منفردا برصيد 74 نقطة، متفوقا بفارق 3 نقاط عن الزوراء صاحب المركز الثاني.

وفي أول تعليق رسمي منه على ما يتردد بشأن انتقاله إلى الزمالك، قال مهند علي في تصريح مقتضب لقنوات "الكاس": "هل حسم انتقالي للزمالك؟ ليس بعد".

وشارك مهند علي في 37 مباراة هذا الموسم مع الشرطة وسجل 27 هدفا وصنع هدفا واحدا، ويملك سجلا حافلا بالاحتراف في صفوف فريقي الدحيل والسيلية القطريين، إضافة إلى محطات خارجية في بورتيمونينسي البرتغالي وأريس سالونيكي اليوناني.

كما شارك المهاجم العراقي في 56 مباراة دولية مع منتخب العراق، سجل خلالها 21 هدفا.