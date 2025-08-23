ميمي يتعرض لإصابة تبعده عن الملاعب

شفق نيوز- بغداد

أصيب لاعب المنتخب العراقي مهند علي "ميمي" في مباراة فريقه دبا الفجيرة، مع العين الإماراتي ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري المحترفين الإماراتي 2025-2026.

وتعرض اللاعب مهند علي للاصابة في الدقيقة 85 من زمن المباراة وغادر على إثرها أرض الملعب.

وسيخضع ميمي للفحوصات الطبية للتعرف على حجم الإصابة التي تعرض لها.

وخسر فريق دبا الفجيرة المباراة أمام العين بنتيجة 3-2 سجل مهند علي هدفا في الدقيقة 55.

وانضم لاعب كرة القدم العراقي مهند علي، الملقب باسم "ميمي"، رسمياً، الاثنين 4 آب 2025، لنادي دبا الفجيرة الإماراتي، قادماً من نادي الشرطة.