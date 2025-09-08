"ميمي" في مرمى الانتقادات بعد تتويج العراق بكأس ملك تايلاند

شفق نيوز- بانكوك

تعرض لاعب المنتخب العراقي، مهند علي "ميمي"، لهجمة إلكترونية واسعة على حسابه الرسمي في إنستغرام عقب فوز العراق بلقب كأس ملك تايلاند، بعد فوزه على منتخب الأخير 1-0 برأسية مهند علي في المباراة النهائية.

وانهالت على اللاعب عشرات التعليقات المسيئة من مستخدمين تايلانديين بعد لقطة مثيرة للجدل في المباراة، حيث تسبب ميمي في إصابة أحد لاعبي المنتخب التايلاندي خلال الالتحام، ما أثار غضب الجماهير هناك.

وقال لاعب المنتخب التايلاندي تشاناثيب سونغكراسين: "لم أتعرض في مسيرتي الكروية لمحاولة إيذاء متعمدة بهذا الشكل، أنا محظوظ لأن الإصابة ليست في الأربطة، لكن يجب أن أخضع لفحص طبي دقيق مرة أخرى لتبيّن مدى الضرر".

وأضاف: "في تلك اللحظة شعرت بغضب شديد، فما كان ينبغي أن يحدث هذا الموقف من اللاعب رقم 10، مهند علي، والغريب أنه لم يأت ليعتذر عن تصرفه المؤسف، الذي يدل على أنه ليس تصرفاً رياضياً".

وفي مشهد غريب آخر، طلب مدرب المنتخب العراقي، غراهام أرنولد، من ملك تايلاند منح ميدالية ثانية، واستفسر الملك قبل أن يمنحها، ليتمكن أرنولد من الحصول على الوسام الإضافي بعد توضيحه.

وتوج المنتخب العراقي، يوم أمس الأحد، بلقب كأس ملك تايلاند بعد فوزه على نظيره التايلاندي 1-0 في النهائي، الذي أقيم على ملعب كانشانابوري الدولي عند الساعة الرابعة عصراً، في النسخة الدولية الودية لعام 2025.