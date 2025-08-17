"ميمي" ضمن أبرز 10 صفقات في الدوري الإماراتي

شفق نيوز- بغداد

صنّف الاتحاد الاماراتي لكرة القدم، مهاجم منتخب العراق الوطني ونادي الشرطة مهند علي (ميمي)، الذي انضم لنادي دبا الفجيرة الاماراتي، ضمن قائمة أبرز 10 صفقات لموسم 2025-2026 في الدوري الإماراتي .

وقد ضمت القائمة الى جانب "ميمي" الذي صنف خامس القائمة كل من :لاعب فنر بخجة التركي، دوشان تاديتش مع الوحدة، لاعب الاهلي المصري رامي ربيعة مع العين، لاعب نادي كلباء مهدي قائدي مع النصر، لاعب ليغانيس الاسباني ريناتو تابيا مع الوصل، لاعب الجزيرة خلفان مبارك مع بني ياس، لاعب بيراميدز المصري ابراهيم عادل مع الجزيرة، لاعب كورنثيانيز البرازيل ايفور كورونادو مع الشارقة، لاعب الرائد السعودي كريم البركاوي مع الظفرة، ولاعب العين، احمد بزمان مع خورفكان الشارقة.