ميلان وليستر يواصلان انطلاقتهما القوية في "يورو ليغ"

شفق نيوز/ واصل ميلان الإيطالي وليستر سيتي الانكليزي انطلاقتهما القوية في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم، وحقق كل منهما فوزه الثاني تواليا، الأول على ضيفه سبارتا براغ التشيكي 3-صفر، والثاني على مضيفه أيك أثينا اليوناني 2-1.

وأكرم ميلان وفادة ضيفه سبارتا براغ بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها الإسباني المغربي الأصل إبراهيم دياز (24) والبرتغاليان رافايل لياو (57) وديوغو دالوت (66) محققا فوزه الثاني تواليا بعد الأول على مضيفه سلتيك الاسكتلندي 3-1، فانفرد بصدارة المجموعة الثامنة برصيد ست نقاط بفارق نقطتين أمام شريكه السابق ليل الفرنسي المتعادل مع ضيفه سلتيك بهدفين للتركي محمد زكي جيليك (67) والكاميروني جوناثان إيكوني (75) مقابل هدفين للنروجي المغربي الأصل محمد اليونسي (28 و33).

وفضل المدرب ستيفانو بيولي إراحة الرباعي العاجي فرانك كيسييه والفرنسي ثيو هرنانديز والتركي هاكان جالهان أوغلو والبرتغالي رافايل لياو.

وكان ميلان الطرف الأفضل في المباراة وضغط من البداية بحثا عن التسجيل، وتأتى له ذلك في الدقيقة 24 عبر دياز، المعار من ريال مدريد الإسباني، عندما انتزع كرة من المدافع أندري سيلوستكا في منتصف الملعب ومررها إلى السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش الذي توغل في الجهة اليمنى وهيأها له على طبق من ذهب داخل المنطقة فتلاعب بالقائد بوريك توشكال وسددها بيمناه بين ساقي الحارس ميلان هيتشا (24).

وحصل ميلان على ركلة جزاء إثر عرقلة إبراهيموفيتش داخل المنطقة من دافيد ليسشكا عند محاولته متابعة كرة عرضية للجزائري إسماعيل بناصر فانبرى لها بنفسه، لكن كرته ارتطمت بالعارضة وتحولت خارج الملعب (36).

ودفع بيولي بلياو مطلع الشوط الثاني مكان إبراهيموفيتش، وأنقذ الحارس هيتشا مرماه من هدف ثان بتصديه لانفراد البرتغالي، وارتدت منه الكرة إلى ساندرو تونالي الذي سددها قوية من خارج المنطقة فتصدى لها الحارس مجددا قبل أن يشتتها دفاعه (49).

وعوض لياو بعد ثماني دقائق عندما تلقى كرة عرضية رائعة من مواطنه دالوت من الجهة اليسرى فتابعها بيمناه داخل المرمى الخالي (57).

وعزز دالوت بالهدف الثالث عندما تلقى كرة خلف الدفاع من بناصر فسددها بيسراه داخل المرمى (66).

من جهته، حقق ليستر سيتي فوزه الثاني تواليا على حساب مضيفه أيك أثينا 2-1، بعد الأول على ضيفه زوريا لوهانسك الاوكراني 3-صفر.

وحسم ليستر سيتي النتيجة في الشوط الأول بتسجيله هدفين، الأول عبر قائده وهدافه جايمي فاردي من ركلة جزاء اصطادها بنفسه إثر عرقلته من الحارس بانايوتيس تسينتوتاس (18)، وحمزة تشودري بتسديدة قوية بيمناه من مسافة قريبة إثر ركلة ركنية انبرى لها الفرنسي ويسلي فوفانا (39).

وسجل أصحاب الأرض هدف الشرف في الشوط الثاني عبر السويدي معمر تانكوفيتش (49).

ورفع ليستر سيتي رصيده الى ست نقاط متقاسما صدارة المجموعة السابعة مع سبورتينغ براغا البرتغالي، الفائز على مضيفه زوريا لوهانسك بهدفين لباولينيو(4) والأرجنتيني نيكولاس غايتان (11) مقابل هدف لدميترو ايفانيسينيا (90).



