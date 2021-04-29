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ميسي يُبلغ برشلونة بقراره النهائي.. فما هو؟

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-29T15:44:55+0000
ميسي يُبلغ برشلونة بقراره النهائي.. فما هو؟

شفق نيوز/ كشف تقرير صحفي إسباني، عن قرار الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة، فيما يخص مستقبله مع الفريق الكتالوني.

وكان مستقبل ميسي موضع تكهنات طوال الأشهر الماضية، بعدما أعلن رغبته في الرحيل الصيف الماضي، وحين رفضت الإدارة بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو الرئيس السابق للنادي، قرر تأجيل المغادرة للصيف الحالي.

وبحسب التليفزيون الإسباني "TVE"، فإن ميسي أبلغ ناديه برغبته في البقاء مع الفريق وعدم الرحيل.

وكانت تقارير صحفية في الساعات الماضية، أفادت بأن والد ميسي ووكيله، أعرب عن انفتاحه إزاء إبرام عقد جديد لمدة طويلة مع النادي الكتالوني.

وقاد ميسي برشلونة هذا الموسم للعودة لمنصات التتويج، بالفوز بلقب كأس الملك على حساب أتلتيك بيلباو، والصراع على لقب الليجا.

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