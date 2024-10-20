ميسي يوقع على رقم تاريخي وفيفا يعلن مشاركة إنتر ميامي في مونديال الأندية‎

شفق نيوز/ حصد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، عدة أرقام قياسية بعد قيادته فريقه لاكتساح نيو إنغلاند، بنتيجة "6-2"، في المواجهة التي جمعت الفريقين، فجر الأحد، حيث سجل "ليو" "هاتريك" رائعاً رغم دخوله بديلاً في الشوط الثاني.

‎وعلى الرغم من أن ميسي بدأ المباراة من على مقاعد البدلاء بسبب عودته متأخراً بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي، لكن مع دخوله بديلاً في الدقيقة 57 سجل ثلاثية في 11 دقيقة، جاء في الدقائق 78 و81 و89، ليقود فريقه للفوز بنتيجة "6-2".

وبـ"هاتريك" ميسي بمرمى نيو إنغلاند، ارتفع رصيد النجم الأرجنتيني التهديفي، مع فريقه إنتر ميامي خلال الموسم الحالي سواء ببطولة الدوري الأمريكي أو بطولة كأس أبطال الكونكاكاف إلى 22 هدفاً، وصنع 12 هدفاً، في 22 مباراة، فيما ارتفعت حصيلة ميسي منذ انضمامه إلى الفريق الأميركي قادماً من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر في 2023، إلى 33 هدفاً، وقدم 17 تمريرة حاسمة في 36 مباراة.

‎وأصبح ميسي الهداف التاريخي لإنتر ميامي، كما أصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم هدافاً تاريخيا لفريقين مختلفين.

‎وسجل ميسي 672 هدفًا مع نادي برشلونة، وهو رقم قياسي، وفاز بـ34 لقبًا مع النادي الكتالوني، كما وصل رصيده إلى 33 هدفًا مع ميامي، وهو الرقم القياسي الأعلى في تاريخ النادي الأمريكي، كما وصل رصيده إلى 112 هدفًا مع منتخب الأرجنتين.

في غضون ذلك، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مشاركة إنتر ميامي الأمريكي في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في صيف 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.