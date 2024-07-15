ميسي ينهار باكياً في أول نهائي يغادره "مصاباً" رفقة منتخب الأرجنتين (فيديو)

شفق نيوز/ خرج قائد فريق الأرجنتين ليونيل ميسي، باكيا بشكل هستيري، من نهائي كوبا أميركا 2024، بعد تعرضه للإصابة، وعدم مقدرته إكمال اللقاء بين منتخب بلاده وكولومبيا في ميامي.

وفي الدقيقة 66، سقط ميسي على الأرض باكيا، بسبب عدم مقدرته إكمال نهائي كوبا أميركا، ليخرج من اللقاء.

وعلى دكة البدلاء، انهمر ميسي باكيا بشكل هستيري، بينما كانت المباراة النهائية متقاربة بين منتخب بلاده وكولومبيا حيث كانت تشير النتيجة للتعادل 0-0.

وتلقى ميسي تحية من 65 ألف متفرج احتشدوا في مدرجات استاد هارد روك في ميامي.

ويعتبر هذا النهائي هو الأول الذي يتركه ليونيل ميسي بسبب الإصابة، بعد أن كان قد خاض 6 مباريات نهائية سابقة مع الأرجنتين، شارك فيها كاملة.

وانتهى اللقاء بفوز الأرجنتين بهدف وحيد سجله اللاعب لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 112 في الشوط الإضافي الأول وتوج بطلاً لكوبا أميركا.