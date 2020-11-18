ميسي ينفجر غضباً: لقد سئمت

شفق نيوز/ مع عودته إلى برشلونة، لا يبدو أن ليونيل ميسي -النجم التاريخي للنادي – بعيدا عن أزمة جديدة مع الفريق الإسباني الذي لعب له طوال حياته المهنية، فقد أطلق الكابتن تصريحات تدل على الضجر فور عودته إلى إسبانيا، الأربعاء.

وعاد ميسي في مهمة دولية مع الأرجنتين في تصفيات كأس العالم ضد باراغواي وبيرو، وأجاب عن سؤال للصحفيين بشأن تعليقات أدلى بها الوكيل السابق لزميله اللاعب أنطوان غريزمان، "لقد سئمت من كوني دائمًا مشكلة كل شيء في النادي".

وانتقد الوكيل إريك أولهاتس ميسي بشدة في مقابلة مع موقع فرانس فوتبول واضعا اللوم في معاناة غريزمان في كامب نو على قائد برشلونة.

كما اتهم ميسي بإثارة أزمة رحيله عن برشلونة ليرى "الدور الذي بقي له كلاعب".

ويحتاج برشلونة إلى أن يعمل ميسي وغريزمان معًا يوم السبت عندما يلتقي الفريق الكتالوني نادي أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

وسيواجه غريزمان فريقه السابق "مما سيجعله حريصا على التألق" بحسب موقع Heavy الرياضي المتخصص.