سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

ميسي ينفجر غضباً: لقد سئمت

Category: ريـاضة

Date: 2020-11-18T20:50:11+0000
ميسي ينفجر غضباً: لقد سئمت

شفق نيوز/ مع عودته إلى برشلونة، لا يبدو أن ليونيل ميسي -النجم التاريخي للنادي – بعيدا عن أزمة جديدة مع الفريق الإسباني الذي لعب له طوال حياته المهنية، فقد أطلق الكابتن تصريحات تدل على الضجر فور عودته إلى إسبانيا، الأربعاء.

وعاد ميسي في مهمة دولية مع الأرجنتين في تصفيات كأس العالم ضد باراغواي وبيرو، وأجاب عن سؤال للصحفيين بشأن تعليقات أدلى بها الوكيل السابق لزميله اللاعب أنطوان غريزمان، "لقد سئمت من كوني دائمًا مشكلة كل شيء في النادي".

وانتقد الوكيل إريك أولهاتس ميسي بشدة في مقابلة مع موقع فرانس فوتبول واضعا اللوم في معاناة غريزمان في كامب نو على قائد برشلونة.

كما اتهم ميسي بإثارة أزمة رحيله عن برشلونة ليرى "الدور الذي بقي له كلاعب".

ويحتاج برشلونة إلى أن يعمل ميسي وغريزمان معًا يوم السبت عندما يلتقي الفريق الكتالوني نادي أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

وسيواجه غريزمان فريقه السابق "مما سيجعله حريصا على التألق" بحسب موقع Heavy  الرياضي المتخصص.

related

فالفيردي يرفض طلباً لغريزمان بسبب ميسي

Date: 2019-10-02 15:37:05
فالفيردي يرفض طلباً لغريزمان بسبب ميسي

ميسي خارج مواجهة ريال بيتيس

Date: 2019-08-25 09:04:03
ميسي خارج مواجهة ريال بيتيس

ميسي ينثر السعادة في كامب نو بليلة السوبر هاتريك

Date: 2020-02-22 20:46:09
ميسي ينثر السعادة في كامب نو بليلة السوبر هاتريك

تقرير: نيمار طلب من أربعة لاعبين التوسط لانتقاله صوب الريال

Date: 2019-10-14 16:27:13
تقرير: نيمار طلب من أربعة لاعبين التوسط لانتقاله صوب الريال

ميسي يشن هجوماً عنيفاً على إدارة برشلونة

Date: 2020-09-25 14:44:33
ميسي يشن هجوماً عنيفاً على إدارة برشلونة

سيتي يتخذ أول خطوة لضم ميسي

Date: 2020-08-31 09:35:59
سيتي يتخذ أول خطوة لضم ميسي

بالفيديو.. ميسي يعود إلى تدريبات برشلونة

Date: 2020-09-07 15:40:29
بالفيديو.. ميسي يعود إلى تدريبات برشلونة

غريزمان يحدد طريقة لتقديم الاعتذار لبرشلونة

Date: 2019-07-15 18:27:16
غريزمان يحدد طريقة لتقديم الاعتذار لبرشلونة