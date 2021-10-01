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ميسي ينجو من سطو مسلح في باريس

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-01T08:24:07+0000
ميسي ينجو من سطو مسلح في باريس

شفق نيوز / نجا نجم باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي، من كارثة بعد اقتحام لصوص مسلحين الفندق الذي يقيم فيه في العاصمة الفرنسية.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن "عملية سطو مسلح خطيرة ارتكبت على بعد مسافة قليلة للغاية من الجناح الذي يقيم فيه ميسي مع أسرته في فندق (لو رويال مونسو) الفاخر".

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن "ميسي كاد أن يتعرض لكارثة وعملية سطو كبيرة على غرار بعض المقيمين بجواره في الفندق، ويقال إن آلاف الجنيهات النقدية والمجوهرات الثمينة قد سرقت من 4 غرف".

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الفندق، قولها إن "عملية السطو المسلح، نفذت يوم الأربعاء الماضي، حيث خاض باريس سان جيرمان مباراة خارج أرضه في ميتز في شمال شرق فرنسا، ولكن ميسي لم يرافق بعثة فريقه وبقي في الفندق لمعاناته من إصابة في الركبة.

وأشارت إلى أن "الكاميرات المثبتة في الفندق، أظهرت رجلين ملثمين يشقان طريقهما عبر باب شرفة مفتوح في الطابق السادس، وهو مستوى واحد فقط أعلى من محل إقامة ميسي".

وتقدر الإقامة لمدة ليلة واحدة فقط في هذا الفندق بنحو 17 ألف جنيه إسترليني.

يشار يشار إلى أن الفندق كان قد عزز إجراءاته الأمنية بعدما قرر ميسي المكوث فيه بعد انضمامه إلى باريس سان في أغسطس/آب الماضي.

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