ميسي ينتقل إلى إنتر ميامي الأمريكي المملوك لديفيد بيكهام

2023-06-07T16:28:11.000000Z

شفق نيوز/ أعلن الصحفي الرياضي الموثوق فابريزيو رومانو، عن انتقال الارجنتيني ليونيل ميسي إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي، والذي يملكه الانكليزي ديفيد بيكهام.

وكتب رومانو في تغريدة، عبارته الشهيرة here we go (ها نحن ذا) في إشارة إلى إتمام الأمر، وأضاف أن الإعلان الرسمي سيكون خلال ساعات مقبلة.

وأضاف ايضا أن ميسي حسم أمره بالانتقال للدوري الأمريكي، ولا مزيد من الفرص لبرشلونة أو الهلال السعودي، رغم المحاولات بهذا الصدد.

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