ميسي ينتقل إلى إنتر ميامي الأمريكي المملوك لديفيد بيكهام

شفق نيوز/ أعلن الصحفي الرياضي الموثوق فابريزيو رومانو، عن انتقال الارجنتيني ليونيل ميسي إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي، والذي يملكه الانكليزي ديفيد بيكهام.

🚨🚨 BREAKING: Lionel Messi to Inter Miami, here we go! The decision has been made and it will be announced by Leo in the next hours #InterMiami🇺🇸 Messi will play in MLS. No more chances for Barcelona/Al Hilal despite trying to make it happen.𝐇𝐄𝐑𝐄 𝐖𝐄 𝐆𝐎#Messi #MLS pic.twitter.com/OTYWIlEzNc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2023

وكتب رومانو في تغريدة، عبارته الشهيرة here we go (ها نحن ذا) في إشارة إلى إتمام الأمر، وأضاف أن الإعلان الرسمي سيكون خلال ساعات مقبلة.

وأضاف ايضا أن ميسي حسم أمره بالانتقال للدوري الأمريكي، ولا مزيد من الفرص لبرشلونة أو الهلال السعودي، رغم المحاولات بهذا الصدد.