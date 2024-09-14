ميسي ينتظر رونالدو في "الحبيبية"

شفق نيوز/ رغم المسافة الكبيرة التي تفصل بين أسطورتي كرة القدم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، حيث يمثل كل منهما نادياً في بلد مختلف (أمريكا والسعودية)، إلا أن ظل ميسي يواصل ملاحقة رونالدو، وهذه المرة، يبدو أن شبح ميسي سيظهر مجددًا في ملعب المدينة بمنطقة الحبيبية في بغداد.

ويتمثل حضور ميسي، في بغداد عن طريق الجماهير المساندة للفريق الشرطاوي، وآخرون عقدوا العزم على إغاظة قائد النصر السعودي، عن طريق ترديد اسم غريمه الدائم ميسي، في ملعب المدينة.

ونشرت صفحة تحمل اسم "رابطة مشجعي نادي برشلونة الرسمية في العراق"، على موقع فيسبوك، منشوراً تابعته وكالة شفق نيوز، قالت فيه: "اعملوا ما تريدون من ضيافة وحسن الاستقبال فنحن العراق ولكن تم الاتفاق بين الجماهير عند الدقيقة 10 سيهتف الملعب بأكمله مرددا (ميسي ميسي ميسي)".

وأضافت أن "هذه إحدى أساليب التشجيع التي تم استخدمها في كل الملاعب بالعالم من المنافسين لكرستيانو".

وختم بالقول: "نعم الجماهير عازمة على زلزلة الملعب بعبارات ميسي ميسي ميسي".

وتستضيف العاصمة بغداد على ملعب المدينة الدولي مباراة الشرطة العراقي والنصر السعودي ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة يوم الاثنين المقبل، بالإضافة إلى مباراة القوة الجوية مع ألتين أسير التركمانستاني يوم الأربعاء المقبل في إطار بطولة دوري أبطال آسيا.