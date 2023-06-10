ميسي يلعب في الصين قبل مشوار إنتر ميامي

شفق نيوز/ وصل نجم كرة القدم ليونيل ميسي إلى بكين، اليوم السبت، لخوض مباراة ودية قبل انضمامه لنادي إنتر ميامي في الدوري الأميركي.

وأعلن عن وصول ميسي على حساب الجهة المنظمة في تطبيق ويبو للمباراة الودية بين الأرجنتين وأستراليا التي ستجري، الخميس، في العاصمة الصينية، إذ تم نشر مقطع مصور لنزول اللاعبين من الطائرة.

وأكد ميسي الذي رفع علم بلاده في مونديال قطر، في ديسمبر الماضي، أنه سيغادر نادي باريس سان جيرمان بطل فرنسا ليلتحق بنادي إنتر ميامي الذي ينافس في الدوري الأميركي.

وقال ميسي: "بعد الفوز بكأس العالم وعدم التمكن من الذهاب إلى برشلونة، حان الوقت للتوجه للدوري الأميركي لتجربة كرة القدم بطريقة مختلفة والاستمتاع بالأمور يوما بعد يوم".

وأضاف "من الواضح أن هذا سيحدث مع نفس القدر من المسؤولية والرغبة في الفوز والقيام بالأشياء دائما بشكل جيد. ولكن مع مزيد من راحة البال".

وهذه الزيارة السابعة لنجم المنتخب الأرجنتيني للصين والأولى منذ عام 2017.

ويتمتع ميسي بقاعدة مشجعين ضخمة في الصين، حيث كان يلقى دائما بترحيب حار.

وكان آخر لقاء بين أستراليا والأرجنتين في مونديال 2022 في دور الـ16، إذ كان ميسي بين الهدافين ليحقق الفور لمنتخبه بهدفين مقابل هدف.

وحصل ميسي على الكرة الذهبية سبع مرات في رقم قياسي،و بلقب الدوري الفرنسي مرتين في عامين مع باريس سان جيرمان بالإضافة لكأس السوبر الفرنسية عام 2022.