سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

ميسي يكشف عن خططه لما بعد الاعتزال

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-28T15:19:01+0000
ميسي يكشف عن خططه لما بعد الاعتزال

شفق نيوز/ يقول نجم كرة القدم الشهير ليونيل ميسي إنه لا يخطط للعمل في مجال التدريب بعد اعتزال اللعب، مؤكدا أنه يفضل تولي منصب مدير الكرة.

وينتهي عقد ميسي (33 عاما) مع ناديه الحالي برشلونة بعد نحو 6 أشهر وينتظر عالم كرة القدم قرار اللاعب الأرجنتيني فيما يتصل بمستقبله مع النادي الذي أمضى معه 20 عاما حتى الآن.

وقال ميسي في مقابلة مع شبكة لاسيكستا التلفزيونية الإسبانية الأحد: "لا أتصور نفسي مدربا بل ربما مديرا رياضيا وأقوم بالتعاقد مع اللاعبين الذين أريدهم أو الذين يحتاجهم النادي الذي أنتمي إليه".

وأوضح ميسي هداف برشلونة التاريخي المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم 6 مرات إنه سيود العودة لبرشلونة مستقبلا بغض النظر عن قراره في نهاية الموسم الحالي.

وأضاف المهاجم المخضرم: "أود العودة يوما ما وأود العودة إلى المدينة والعمل مع النادي والمساعدة. لم أفكر في هذا الأمر كثيرا لكن العمل سيكون متصلا بكرة القدم لأن هذا ما أحبه وما أعرفه".

وأردف قائلا "علاقتي مع النادي والمدينة هي قصة حب. وأيا كانت نهايتها فلا ينبغي أن تسيء إلى تجربتي خلال هذه المسيرة".

related

ميسي يتعرض لمحاولة اعتداء

Date: 2019-07-29 14:45:59
ميسي يتعرض لمحاولة اعتداء

نجم مغربي يتفوق على ميسي وينتزع لقب هداف العالم

Date: 2019-12-29 10:19:32
نجم مغربي يتفوق على ميسي وينتزع لقب هداف العالم

برشلونة يتلقى ضربة قبل مواجهة خيتافي

Date: 2019-09-28 09:51:50
برشلونة يتلقى ضربة قبل مواجهة خيتافي

أين ينام ميسي كل ليلة للوقاية من كورونا ؟

Date: 2020-08-03 04:48:59
أين ينام ميسي كل ليلة للوقاية من كورونا ؟

"فلنتقاتل.. وقت ما تشاء".. تفاصيل الشجار بين ميسي وكافاني

Date: 2019-11-19 17:02:12
"فلنتقاتل.. وقت ما تشاء".. تفاصيل الشجار بين ميسي وكافاني

صحيفة تفجّر مفاجأة.. مانشستر سيتي يتأهب لـ"مشروع ميسي"

Date: 2020-08-16 13:06:15
صحيفة تفجّر مفاجأة.. مانشستر سيتي يتأهب لـ"مشروع ميسي"

ميسي يقود الأرجنتين لفوز صعب بتصفيات كاس العالم

Date: 2020-10-09 05:33:20
ميسي يقود الأرجنتين لفوز صعب بتصفيات كاس العالم

برشلونة يوجه بوصلته نحو نجم ليفربول لتعويض ميسي

Date: 2020-08-27 16:34:27
برشلونة يوجه بوصلته نحو نجم ليفربول لتعويض ميسي