ميسي يكتب التاريخ من جديد وينفرد بعرش هدافي كأس العالم

شفق نيوز- متابعة

حطّم اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلا في تاريخ كأس العالم لكرة القدم، رافعاً رصيده إلى 17 هدفا في الحدث العالمي، أمام منتخب النمسا في دالاس في إطار نسخة 2026 في أمريكا الشمالية.

وكان ميسي قريباً من تحطيم هذا الرقم أمام النمسا في الدقيقة التاسعة، لكنه أهدر ركلة جزاء خارج الشباك بعد عرقلة تعرض لها زميله المهاجم لاوتارو مارتينيس داخل المنطقة.

وسجل ميسي، أفضل لاعب في العالم ثماني مرات والذي سيبلغ التاسعة والثلاثين، يوم الأربعاء المقبل، هدف الافتتاح من تسديدة يسارية أرضية في الدقيقة 39، وذلك بعد أن أهدر ركلة جزاء مبكرة، وهي ثالث ركلة جزاء يهدرها النجم الأرجنتيني في كأس العالم مقابل أربع محاولات ناجحة، لينفرد بالرقم القياسي الذي تشاركه في المباراة الأولى أمام الجزائر عندما سجل ثلاثية، مع الألماني ميروسلاف كلوزه والبالغ 16 هدفا.

ويملك الدولي البرازيلي السابق رونالدو 15 هدفا، يليه الفرنسي كيليان مبابي (14) الذي يطارد ميسي ويخوض في وقت لاحق، من اليوم الاثنين، مواجهة مع العراق.

وكان ميسي قد سجل هدفه الأول في مرمى صربيا ومونتينيغرو عام 2006، ثم هز شباك البوسنة وإيران ونيجيريا (هدفان) في 2014، وفي نسخة 2018، سجل في مرمى نيجيريا.

أما نسخته المفضلة في 2022، فسجل في مرمى السعودية والمكسيك وأستراليا وهولندا وكرواتيا وفرنسا (هدفان في النهائي الذي حسمته الأرجنتين بركلات الترجيح).

وفيما خاض ميسي مباراته الدولية الرقم 200، بات أول لاعب في التاريخ يخوض مباريات في 6 نسخ مختلفة من كأس العالم.