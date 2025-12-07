ميسي يكتب التاريخ في الدوري الأميركي ويعزز تفوقه على رونالدو بـ11 لقباً

شفق نيوز- واشنطن

توج فريق إنتر ميامي بلقب الدوري الأمريكي للمحترفين للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على فانكوفر وايت كابس 3-1، (مساء أمس السبت)، في المباراة النهائية التي جمعت بين بطلي القسمين الشرقي والغربي.

وقاد المدرب الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو فريقه بجانب الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الذي أحرز أول لقب له في الدوري الأمريكي بعد مسيرة طويلة من النجاحات في أوروبا.

وافتتح إيدير أوكامبو التسجيل لفريق إنتر ميامي بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثامنة، قبل أن يعادل علي أحمد النتيجة لفانكوفر في الدقيقة 60. وسجل رودريغو دي بول هدف الفوز في الدقيقة 71 بعد تمريرة حاسمة من ميسي، قبل أن يختتم تاديو أليندي النتيجة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

ويضم إنتر ميامي في صفوفه الثنائي الإسباني جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس، بالإضافة إلى النجم الأوروغوياني لويس سواريز.

ميسي يعزز رقمه القياسي

بهذا الإنجاز، رفع ميسي رصيده من الألقاب إلى 47 بطولة على مستوى الأندية والمنتخبات، ليصبح أكثر اللاعبين تتويجًا في تاريخ كرة القدم، متفوقًا على غريمه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب 36 لقبًا فقط.

البطولات القارية:

تفوق رونالدو في دوري أبطال أوروبا بخمس بطولات مقابل أربع لميسي.

الدوريات المحلية:

ميسي حصد 14 لقب دوري مقابل 7 لرونالدو.

الكؤوس المحلية:

تفوّق ميسي بستة بطولات لكأس ملك إسبانيا مقابل ستة فقط لرونالدو موزعة بين ثلاث دول.

كأس العالم للأندية:

تفوّق رونالدو بأربع بطولات مقابل ثلاث لميسي.

المستوى الدولي:

ميسي قاد الأرجنتين لحصد 4 بطولات كبرى، بينما لدى رونالدو 3 بطولات مع البرتغال.

الفئات العمرية:

ميسي حصد بطولتين دوليتين في الفئات العمرية، بينما لا يمتلك رونالدو أي لقب بهذا المستوى.

وانضم ميسي إلى إنتر ميامي صيف 2023، ليضيف هذا اللقب إلى مسيرته الحافلة بالألقاب الأوروبية، مؤكداً مكانته كأحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، وموسّعًا الفارق بينه وبين منافسه المباشر كريستيانو رونالدو في سباق الألقاب.