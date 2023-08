ميسي يقود إنتر ميامي لدور الثمانية في كأس الدوريات

شفق نيوز/ قاد الأرجنتيني ليوينل ميسي فريقه إنتر ميامي للفوز على دالاس، بركلات الترجيح بنتيجة (5-3)، بعد نهاية اللقاء بالتعادل (4-4)، في المباراة التي جمعت بينهما، صباح الإثنين، في دور الـ16 من بطولة كأس الدوريات الأمريكية.

بهذه النتيجة تأهل إنتر ميامي إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس الدوريات.

