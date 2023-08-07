ميسي يقود إنتر ميامي لدور الثمانية في كأس الدوريات

شفق نيوز/ قاد الأرجنتيني ليوينل ميسي فريقه إنتر ميامي للفوز على دالاس، بركلات الترجيح بنتيجة (5-3)، بعد نهاية اللقاء بالتعادل (4-4)، في المباراة التي جمعت بينهما، صباح الإثنين، في دور الـ16 من بطولة كأس الدوريات الأمريكية.

بهذه النتيجة تأهل إنتر ميامي إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس الدوريات.

ON TO THE QUARTERFINALS FOR @INTERMIAMICF pic.twitter.com/ZR2WPydCHV — Major League Soccer (@MLS) August 7, 2023

وساهم ميسي بتسجل هدفين في المباراة، إذ افتتح أهدافه في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول من تسديدة من خارج منطقة الجزاء، بصناعة من خوردي ألبا، لتسكن يمين حارس دالاس.

وسجل فاكوندو كوينيون هدف التعادل لفريق دالاس في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول.

وقبل نهاية الشوط، سجل برنارد كامونجو في شباك إنتر ميامي الهدف الثاني.

في الدقيقة 63 سجل آلان فيلاسكو الهدف الثالث لفريق دالاس.

وسرعان ما أدرك الأمر النجم بنيامين كريماشي وسجل الهدف الثاني لإنتر ميامي في الدقيقة 65، ليقلص الفارق إلى 3-2.

وفي الدقيقة 68 سجل روبيرت تايلور هدف بالخطأ في مرمى فريقه، معلنا تقدم دالاس برباعية مقابل هدفين.

وبنفس الطريقة سجل ماركو فارفان هدفا بالخطأ لصالح إنتر ميامي، لتصبح النتيجة 4-3 لصالح دالاس.

وقبل نهاية المباراة وفي الدقيقة 85، سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هدفا بالتخصص من ركلة حرة لينقذ فريقه من توديع البطولة.

لتذهب المباراة بعد ذلك إلى ركلات الترجيح، وسجل من فريق إنتر ميامي كل من ليونيل ميسي، بوسكيتس، لويناردو كامبانا، كمال ميلر، بنيامين كريماشي.

فيما سجل ركلات الترجيح من فريق دالاس، بول أريولا، فاكوندو كوينيون، جيسوس فيريرا، بينما أهدر باكستون بوميكال الركلة رقم الثانية.

وارتفع رصيد النجم الأرجنتيني صاحب الـ35 عاما من الأهداف مع فريق إنتر ميامي إلى 7 أهداف حتى الآن منذ انتقاله إلى النادي الأمريكي.