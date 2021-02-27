سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ميسي يقود برشلونة لوصافة الدوري الإسباني

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-27T17:43:53+0000
ميسي يقود برشلونة لوصافة الدوري الإسباني

شفق نيوز/ قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برشلونة لتحقيق انتصار ثمين بنتيجة (2-0) على إشبيلية، مساء يوم السبت، في إطار منافسات الجولة 25 من الدوري الإسباني.

سجل أهداف برشلونة في المباراة، عثمان ديمبلي في الدقيقة 29، وميسي في الدقيقة 86.

ونجح ديمبلي في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 29، حيث تلقى تمريرة في العمق من ليونيل ميسي، وسدد بين قدمي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية.

كما نجح ميسي في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 86، حيث تلقى تمريرة من موريبا، وانطلق داخل المنطقة، وسدد كرة تصدى لها الحارس بونو لترتد أمام ميسي مُجددًا ويُسكنها في الشباك.

وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 53 نقطة في وصافة جدول الترتيب مؤقتا، بينما يتجمد رصيد إشبيلية عند 48 نقطة في المركز الرابع.

related

قادش يخطف تعادلًا قاتلًا من برشلونة

Date: 2021-02-21 15:00:57
قادش يخطف تعادلًا قاتلًا من برشلونة

ميسي يمنح برشلونة فوزاً صعباً بعد نكسة الكلاسيكو

Date: 2020-03-07 21:44:43
ميسي يمنح برشلونة فوزاً صعباً بعد نكسة الكلاسيكو

صورة.. زي برشلونة الجديد المثير لإعجاب اللاعبين

Date: 2020-02-21 11:50:01
صورة.. زي برشلونة الجديد المثير لإعجاب اللاعبين

برشلونة يفقد خدمات نجمه الواعد

Date: 2020-11-08 05:38:11
برشلونة يفقد خدمات نجمه الواعد

ميسي ينثر السعادة في كامب نو بليلة السوبر هاتريك

Date: 2020-02-22 20:46:09
ميسي ينثر السعادة في كامب نو بليلة السوبر هاتريك

كاسيميرو يواجه خطر الغياب عن الكلاسيكو أمام برشلونة

Date: 2019-10-06 10:31:15
كاسيميرو يواجه خطر الغياب عن الكلاسيكو أمام برشلونة

ميسي المتوهج يقود برشلونة لسحق غرناطة

Date: 2021-01-09 20:05:49
ميسي المتوهج يقود برشلونة لسحق غرناطة

قادش يفاجئ برشلونة ويلحق به الهزيمة الرابعة بالدوري

Date: 2020-12-05 22:02:10
قادش يفاجئ برشلونة ويلحق به الهزيمة الرابعة بالدوري