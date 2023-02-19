بالفيديو.. ميسي يقود باريس للفوز بهدف عالمي "قاتل" بعد "ريمونتادا"

شفق نيوز/ حقق فريق باريس سان جيرمان فوزا مثيرا على ضيفه ليل (4-3) بعد "ريمونتادا" قوية في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ24 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتقدم الفريق الباريسي بهدفين متتاليين سجلهما كل من المهاجمين الفرنسي كيليان مبابي، والبرازيلي نيمار مبكرا، في الدقيقتين (11، و17) على الترتيب.

ورد الضيوف بثلاثة أهداف متتالية عبر كل من المدافع الفرنسي بافودي دياكيتي، والمهاجم الكندي جوناثان دايفيد، والمهاجم الفرنسي جوناثان بامبا، في الدقائق (24، 58 من ضربة جزاء، 69) على الترتيب.

وعاد مبابي وسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لأصحاب الأرض عند الدقيقة 87، ومن ثم اقتنص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف الفوز الرابع "للأمراء" بتسديدة متقنة من ضربة حرة مباشرة، في الوقت القاتل، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب "حديقة الأمراء – Parc des Princes" بالعاصمة باريس.

وصالح فريق باريس سان جيرمان بهذا الانتصار جماهيره، بعد هزيمته أمام مضيفه موناكو (1-3) في الجولة الماضية، ورفع رصيده إلى 57 نقطة، في صدارة الدوري "ليغ 1".

بينما تعرض نادي ليل لهذه الهزيمة بعد انتصارين متتاليين، ويحتل حتى الآن، المركز الخامس على سلم الترتيب برصيد 41 نقطة، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.