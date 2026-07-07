ميسي يقود الأرجنتين لريمونتادا تاريخية على مصر

شفق نيوز- متابعة

خسر المنتخب المصري أمام نظيره الأرجنتيني بنتيجة 3-2 في مباراة مثيرة جرت على أرضية ملعب "مرسيدس بنز" في مدينة أتلانتا الأميركية، عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت العاصمة بغداد.

وحجز المنتخب الأرجنتيني مقعده في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم 2026، بعد فوزه على نظيره المصري في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة المقامة حالياً بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأنهى المنتخب المصري الشوط الأول متقدماً بهدف دون مقابل، جاء في الدقيقة 14 من أول ركلة ركنية لمصر، نُفذت بعرضية متقنة من مروان عطية، سجل منها ياسر إبراهيم الهدف الأول برأسية قوية، لتصبح النتيجة تقدم مصر 1-0.

وفي الدقيقة 19، احتسب الحكم ركلة جزاء للأرجنتين تسبب فيها هيثم حسن، سددها ليونيل ميسي، لكن مصطفى شوبير تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 58 من الشوط الثاني، سجل زيكو الهدف الثاني لمصر في مرمى الأرجنتين، لكنه أُلغي بداعي وجود مخالفة.

وفي الدقيقة 67، سجل المنتخب المصري هدفه الثاني في مرمى الأرجنتين، بتسديدة مباشرة من عرضية أرضية متقنة، أسكنها زكي عبد الرؤوف الشباك.

وسجل المنتخب الأرجنتيني هدف تقليص الفارق في الدقيقة 79 عبر اللاعب كريستيان روميرو، قبل أن يتمكن ليونيل ميسي من تعديل النتيجة للأرجنتين، ليرفع رصيده إلى ثمانية أهداف ويتصدر قائمة هدافي البطولة حتى الآن.

وعاد المنتخب الأرجنتيني ليسجل هدف الفوز القاتل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع (90+5) عن طريق انزو فرنانديز.