مفاجأة.. ميسي يقرر العودة إلى برشلونة

شفق نيوز/ كشفت تقارير صحفية نشرت مؤخرا، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد نادي إنتر ميامي الأمريكي، اتخذ قرارا بالعودة إلى فريقه طفولته برشلونة الإسباني في تحول مثير في مسيرته الاحترافية.

وينتهي عقد ليونيل ميسي (37 عاما) مع إنتر ميامي في نهاية عام 2025، ما يجعل هناك إمكانية لأن ينهي العقد بالتراضي مع فريقه الأمريكي قبل ارتداء قميص "البلوغرانا" مجددا.

وأكد الصحفي الإسباني أليكس كاندال من قناة "داريكت تي في سبورتس" اللاتينية الناطقة بالإسبانية، الذي سبق وكشف عن انتقال ميسي إلى الدوري الأمريكي، أكد عودة النجم الأرجنتيني إلى برشلونة في الموسم المقبل.

وقال كاندال في تصريحات لشبكة "DSports": "ميسي قال لا يمكنني إنهاء مسيرتي دون اللعب في كامب نو الجديد".

ويعتبر الصحفي الإسباني أليكس كاندال من الصحفيين المقربين من ليونيل ميسي، حيث يتمتع بعلاقة جيدة مع البرغوث وهو معروف بتغطياته الصحفية المتعلقة بالنجم الأرجنتيني، خاصة في فترته مع برشلونة، كما أنه أول صحفي نشر خبر مغادرته الفريق الكاتلوني متوجها الى باريس سان جيرمان.

وهناك عامل إغراء آخر "للبرغوث" وهو أن برشلونة سيفتتح ملعبه الجديد "كامب نو" بعد التوسعة في العام المقبل 2026 حيث هناك رغبة لدى النجم الأفضل في تاريخ النادي أن يلعب عليه.

يذكر أن ليونيل ميسي رحل عن صفوف برشلونة في صيف 2021 إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك بعد رحلة استمرت لمدة 21 عاما داخل أسوار ملعب "كامب نو"، لعب 4 سنوات منها مع فرق الشباب و17 لعب بقميص الفريق الأول.

ويعتبر ميسي الهداف التاريخي لفريق برشلونة، فقد سجل 672 هدفا وصنع 303 أهداف أخرى مع العملاق الكتالوني خلال الفترة التي دافع فيها عن ألوان الفريق وحقق 10 ألقاب للدوري الإسباني و4 لأبطال أوروبا ضمن مسيرة شهدت إحرازه 34 كأسا بقميص "البلوغرانا".