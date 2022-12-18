ميسي يفعلها أخيراً.. الأرجنتين ابطالاً لعالم كرة القدم

شفق نيوز/ توج منتخب الأرجنتين يوم الاحد بطلاً لكأس العالم 2022، بعد تحقيقه فوزاً ثميناً على منتخب في المباراة الختامية للمونديال، بعد شهر كامل من الإثارة والمتعة الكروية في البطولة التي استضافتها دولة قطر، بركلات الترجيح 4-2.

انتهى الشوط الاول بتقدم الارجنتين بهدفين دون مقابل، سجل القائد ليونيل ميسي هدف الارجنتين الاول عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة 24، وفي الدقيقة 36 اضاف اللاعب انخيل دي ماريا هدف الأرجنتين الثاني، وفي الشوط الثاني سجل منتخب فرنسا هدف التقليص عن طريق كليان مبابي عبر ركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة 80، وبعد دقيقة عاد مبابي ليعادل النتيجة بتسجيله هدفاً ثانياً لفرنسا لينتهي الوقت الاصلي بالتعادل الايجابي 2-2 ، لتذهب المباراة للشوطين الاضافيين، وسجل ليونيل ميسي هدفا ثالثا للارجنتين في الدقيقة 109 من الشوط الاضافي الثاني وسجل مبابي من ركلة جزاء هدف التعادل الثالث لمنتخب فرنسا"هاتريك"في الدقيقة 117 لينتهي اللقاء بالتعادل 3-3 وتذهب المباراة لركلات الترجيح وتحسم لصالح بنتيجة 4-2.

وحصل الفرنسي كليان مبابي على لقب هداف بطولة كاس العالم 2022 برصيد 8 اهداف ، وهاتريك المباراة بتسجيله ثلاثة اهداف في المباراة النهائية.

وكان منتخب كرواتيا حصل على المركز الثالث بعد فوزه على المغرب الذي حل رابعاً بنتيجة 2-0 في مباراة تحديد المركزين.