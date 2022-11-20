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ميسي يعيد الهدوء لمعسكر الأرجنتين

Category: ريـاضة

Date: 2022-11-20T21:01:22+0000
ميسي يعيد الهدوء لمعسكر الأرجنتين

أعاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حالة الهدوء إلى معسكر فريقه، بعد القلق الذي أثاره في تدريبات أمس السبت، بعد غيابه عن التدريبات الجماعية.

ويخوض المنتخب الأرجنتيني، حصة تدريبية في الوقت الحالي، في نفس توقيت مباراة قطر والإكوادور في افتتاح كأس العالم.

وبحسب صحيفة "أوليه" الأرجنتينية، عاد ميسي للتدريبات الجماعية للفريق بصورة طبيعية.

وتحمل تلك العودة أنباء سارة للمنتخب الأرجنتيني، بشأن استعداد ميسي للمشاركة في المباراة الأولى بالمونديال أمام السعودية، يوم الثلاثاء المقبل على ملعب لوسيل.

وتتواجد الأرجنتين في المجموعة الثالثة بكأس العالم، إلى جوار كل من السعودية، وبولندا، والمكسيك.

وتواجه الأرجنتين، المكسيك في الجولة الثانية يوم 26 من الشهر الجاري، قبل أن تختتم مرحلة المجموعات بمواجهة بولندا يوم 30 من نفس الشهر.

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