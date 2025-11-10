ميسي يعود إلى الكامب نو

شفق نيوز- متابعة

فاجأ النجم الأرجنتيني وأسطورة برشلونة ولاعبهم السابق ليونيل ميسي، مشجعي النادي الكتالونية، بنشر صور على حسابه الرسمي في إنستغرام، يظهر فيها وهو يتجول على أرضية ملعب الكامب نو الذي كان بمثابة بيته لسنوات طويلة.

وأرفق ميسي، الصور، برسالة عاطفية موجهة إلى برشلونة، قال فيها "لقد عدت ليلة أمس إلى مكان أفتقده بكل جوارحي. مكان شعرت فيه بسعادة غامرة، حيث جعلتموني أشعر ألف مرة بأنني أسعد شخص في العالم".

وجاءت زيارة ميسي بعد أيام قليلة من إعادة افتتاح أبواب سبوتيفاي كامب نو، لإجراء تدريب أمام 23 ألف متفرج، وهو ما لا يبدو عشوائيًا.

وفي ذلك اليوم، تحدث خوان لابورتا، رئيس برشلونة، عن إمكانية تنظيم التكريم المستحق للنجم الأرجنتيني، الذي لم يتم تحديد موعده بعد.

وقال لابورتا "ستكون طريقة رائعة لافتتاح الملعب، مع تكريم لليونيل ميسي والملعب ممتلئًا. الأمر سيعتمد على ما يريده هو، لكنني سأحب القيام بذلك إذا بقيت رئيسًا للبارسا".

ويبدو أن العلاقة بين رئيس برشلونة وعائلة ميسي، لم تكن على ما يرام منذ أن شرح لابورتا، أنه اضطر إلى عدم تجديد عقده بسبب الوضع المالي للنادي.

وقد كان ذلك صعبًا جدًا على ميسي، الذي قطع عطلته على أمل تمديد عقده مع برشلونة، لكنه انتهى به الأمر بالانتقال إلى باريس سان جيرمان.

ورغم رحيله المؤلم عن النادي الكتالوني، لم يتوقف ميسي أبدًا عن أن يكون "برشلونيًا" بحق، وهو ما أكده في الصورة التي نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.