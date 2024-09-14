ميسي يعود للملاعب بعد شهرين من الغياب

شفق نيوز/ أعلن مدرب إنتر ميامي الأمريكي، تاتا مارتينو، استعداد الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي للعودة للملاعب المباراة المقبلة.

وأصيب ميسي قبل نحو شهرين خلال مواجهة منتخب بلاده وكولومبيا في نهائي كوبا أمريكا، في منتصف شهر يوليو الماضي، والتي حسمها التانجو بهدف نظيف.

وقال المدرب الأرجنتيني في تصريحات صحفية، إن ميسي سيكون متواجدا في مواجهة فيلادلفيا، والمقرر لها غدا الأحد، ضمن منافسات الدوري الأمريكي، وفقا لموقع "جول".

وأضاف مارتينو: "عاد ميسي أمس إلى التدريب، ومن المقرر أن يلعب مباراة فيلادلفيا، بعد التدريب سوف نقوم بتحديد الاستراتيجية معه. ولكن نعم، فهو متاح".

ويتصدر إنتر ميامي ترتيب المجموعة الشرقية للدوري الأمريكي برصيد 59 نقطة من 27 مباراة خاضها الفريق، ويلعب فجر الأحد المقبل ضد فيلادلفيا يونيون، ثم يخوض مواجهة أخرى فجر الخميس المقبل ضد مضيفه أتالانتا يونايتد في منافسات الدوري الأمريكي.