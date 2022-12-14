ميسي يعلن إنهاء مسيرته المونديالية في نهائي قطر

شفق نيوز/ أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أنه سيخوض آخر مباراة له في كأس العالم لكرة القدم عندما يواجه "راقصو التانغو" الفائز من فرنسا أو المغرب في النهائي يوم الأحد المقبل في قطر.

وقاد ميسي الأرجنتين للفوز 3-صفر على كرواتيا في قبل النهائي الليلة الماضية وسيخوض مباراته الدولية 172 عندما يحاول حصد أول لقب لكأس العالم لبلاده منذ 1986.

وقال ميسي لصحيفة دياريو ديبورتيفو أوليه الأرجنتينية: "أشعر بسعادة كبيرة لأنني قادر على تحقيق ذلك وإنهاء رحلتي في كأس العالم بخوض آخر مباراة لي بالنهائي".

وأضاف قائد الأرجنتين: "لقد مرت سنوات عديدة ولا أعتقد أنني سأكون قادرا على الاستمرار. إنهاء مسيرتي في كأس العالم على هذا النحو سوف يكون الأفضل لي".

ويشارك اللاعب البالغ من العمر 35 عاما في كأس العالم للمرة الخامسة، متجاوزا بذلك الرقم القياسي المتمثل بأربع مرات لكل من الأسطورة الراحل، دييغو مارادونا، والنجم السابق لمنتخب التانغو، خافيير ماسكيرانو.

وبهدفه الخامس في قطر، تفوق أيضا على غابرييل باتيستوتا كأفضل هداف للأرجنتبن في نهائيات كأس العالم برصيد 11 هدفا.

وأضاف ميسي: "كل شيء جيد والأرقام القياسية جيدة، لكن الشيء المهم هو أن تكون قادرا على تحقيق هدف الفريق، وهو أجمل شيء على الإطلاق. نحن على بُعد خطوة واحدة بعد كفاح جاد، وسنقدم كل شيء لمحاولة تحقيق اللقب هذه المرة".

ودفع انتصار الليلة الماضية آلاف المشجعين إلى النزول إلى الشوارع في الأرجنتين للاحتفال بتأهل المنتخب الوطني لنهائي كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه.

وستلتقي فرنسا مع المغرب في مباراة قبل النهائي الأخرى في وقت لاحق اليوم الأربعاء.