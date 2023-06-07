ميسي يعلنها رسمياً: لن اعود الى برشلونة انا ذاهب الى انتر ميامي

شفق نيوز/ اكد الاسطورة الارجنتينية ليونيل ميسي انتقاله لنادي انتر ميامي الامريكي.

وقال ميسي في حوار مع صحيفة "سبورت" الاسبانية: "بعد الفوز بكأس العالم وعدم تمكني من الذهاب إلى برشلونة، كان علي الذهاب إلى دوري جديد لتجربة كرة القدم بطريقة مختلفة".

وعن العودة لبرشلونة قال ميسي: "كنت متحمسًا جدًا لأكون قادرًا على العودة لبرشلونة، لكن بعد تجربة ما عشته والخروج الذي مررت به، لم أرغب في أن أكون في نفس الموقف مرة آخرى وان يكون مستقبلي في يد شخص آخر، كما سمعت ان برشلونة بحاجة لبيع بعض اللاعبين وتخفيض رواتب بعض اللاعبين من اجل عودتي، في الحقيقة لم اكن رغب في ان اكون سبب في حدوث ذلك".

وتابع: قررت انه ان لم يحدث شيء في موضوع عودتي لبرشلونة كنت سأخرج من اوروبا، كنت ارغب في الخروج من الضوضاء قليلا والتفكير اكثر في عائلتي".

لكنه اكد: "أتمنى أن أكون قادرًا على العودة إلى برشلونة يومًا ما، لا أعرف كيف ولكن هذا هو النادي الذي أحبه، أنا أقدر المحبة التي تلقاها من الناس وأود أن أكون هناك يومًا ما".

وعن الحديث عن انتقاله للعب في السعودية قال ميسي: لو كان الأمر يتعلق بالمال، لكنت ذهبت إلى السعودية أو أي مكان آخر يدر لي الكثير من المال، الحقيقة هي أن قراري النهائي ليس بسبب المال.

وبشأن تجربته في باريس سان جيرمان قال ميسي: "لم اكن سعيداً في باريس، سنتي الاولى تحديداً كانت صعبة جداً".