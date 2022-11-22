ميسي يعلق على "الضربة القاسية" وتركي آل الشيخ يسخر منه

شفق نيوز/ علق ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين، على الخسارة الصادمة أمام السعودية بنتيجة (1-2)، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم "قطر 2022".

وقال ميسي الذي سجل هدف الأرجنتين الوحيد من ركلة جزاء: "إنها ضربة قاسية جدا للجميع، لم نتوقع أن نبدأ بهذه الطريقة، وبالتأكيد الخسارة لها أسباب". وأضاف: "يجب أن نستعد لما هو قادم، لا بديل أمامنا سوى الفوز، والمسؤولية تقع علينا لتحقيق ذلك".

وتابع: "لا أعذار للخسارة، يجب أن نكون متحدين أكثر من أي وقت مضى. هذه المجموعة من اللاعبين قوية وقد أثبتت ذلك، لم نخسر منذ فترة طويلة، والآن علينا أن نظهر قوتنا وصلابتنا".

وأتم: "كنا نعلم أن منتخب السعودية يضم لاعبين جيدين، يحرك الكرة بشكل جيد، لقد افتقدنا تسريع الإيقاع أمامه". ويلعب منتخب الأرجنتين مباراته الثانية ضد المكسيك يوم السبت المقبل، بينما يواجه المنتخب السعودي نظيره البولندي.

بدوره، استغل رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، فوز منتخب بلاده المفاجئ على نظيره الأرجنتيني، في مستهل مشوارهما في نهائيات كأس العالم 2022، للسخرية من ليونيل ميسي قائد "التانغو".

واستعان آل الشيخ بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في السخرية من ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، وصاحب الهدف الوحيد للتانجو في شباك السعودية.

ونشر تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني لكرة القدم، عبر حسابه على "تويتر"، صورة للإعلان الشهير الذي يتنافس خلاله ميسي ورونالدو على رقعة الشطرنج على حقيبة أنيقة، وحذف صورة ميسي من الإعلان، واستبدله بنجم المنتخب السعودي، سالم الدوسري، الذي أحرز هدف الفوز أمام الأرجنتين، وقاد الأخضر للفوز التاريخي على منتخب "راقصي التانغو".

كما ذكر مالك نادي ألميريا الإسباني لكرة القدم، متابعيه بمنشور قبل يومين، عندما نشر صورة لجماهير الأرجنتين وهي تنتابها حسرة في المدرجات، وكتب عليها "قريبا".

وعلق آل الشيخ أرفق الصورة بتعليق جديد، قال فيه: "أخبرتكم، لكنكم تحبون العناد، مبروك المنتخب، مبروك لسيدي ولي العهد الداعم، مبروك الأمير عبد العزيز واللاعبين والشعب السعودي العظيم".