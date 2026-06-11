ميسي يطمئن جماهير الأرجنتين قبل مونديال 2026: أشعر بحالة بدنية ممتازة

شفق نيوز- متابعة

طمأن قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي جماهير بلاده قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026، مؤكداً استعادته للياقته البدنية وشعوره بحالة جيدة بعد فترة عانى خلالها من بعض المتاعب خلال معسكر المنتخب.

وشارك ميسي في الفوز الودي للأرجنتين على منتخب أيسلندا، حيث دخل بديلاً في الدقيقة 69، وتمكن من تسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء بعد ثلاث دقائق فقط من مشاركته.

كما واصل قائد "التانغو" كتابة التاريخ، بعدما أصبح أكبر لاعب سناً يسجل بقميص المنتخب الأرجنتيني، بعمر 38 عاماً و11 شهراً، متجاوزاً الرقم القياسي السابق المسجل باسم الأسطورة أنخيل لابرونا، الذي أحرز هدفاً للأرجنتين عام 1957 بعمر 38 عاماً و9 أشهر.

وقال ميسي عقب المباراة في تصريحات للصحفيين: "كنت متشوقاً للحصول على بعض الدقائق بعد المشكلة التي عانيت منها منذ وصولي إلى المعسكر، وأشعر بسعادة كبيرة وأستمتع بكل لحظة، كنت أرغب في التخلص من المخاوف التي ترافق أي لاعب عندما يعاني من آلام أو انزعاج بدني، وأن ألعب بحرية كاملة، وقد شعرت بحالة جيدة للغاية".

وأضاف قائد المنتخب الأرجنتيني أن الفريق لا يزال أمامه أسبوعاً كاملاً للاستعداد للمباراة الافتتاحية، مؤكداً ثقته الكبيرة في زملائه.

وتابع: "لدينا فريق اعتاد الفوز ويريد دائماً المزيد. هذا الجيل أثبت في كل مناسبة أنه لا يخذل الجماهير، بغض النظر عن المنافس أو البطولة، وما زال يمتلك الجوع والرغبة نفسيهما في المنافسة وتحقيق الإنجازات".

ووجّه ميسي رسالة خاصة إلى جماهير الأرجنتين، مؤكداً أن اللاعبين سيبذلون أقصى ما لديهم من أجل الحفاظ على اللقب العالمي.

كما نشر ميسي رسالة عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" عقب المباراة، كتب فيها: "هيا بنا.. أكثر اتحاداً من أي وقت مضى".

ويخوض ميسي المونديال السادس له برفقة التانغو الأرجنتيني، بعد أن بدأ أولى مشاركاته عام 2006، وحقق أفضل إنجاز في مسيرته الدولية حين توّج بلقب كأس العالم في النسخة الأخيرة التي أقيمت في قطر عام 2022.