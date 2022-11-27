ميسي يشيد بالفوز على المكسيك ويكشف اسباب الخسارة أمام السعودية

شفق نيوز/ اعتبر قائد المنتخب الارجنتيني ليونيل ميسي أنّ الضغط الذي كان موجوداً على بعض اللاعبين الشباب إضافة إلى عدم تقديم الأرجنتين لأداء كبير تسببا بخسارة المباراة الأولى أمام السعودية في كأس العالم FIFA قطر 2022.

وأشاد ميسي بالفوز على المكسيك الذي تحقق السبت 2-0 بعدما سجّل هدفاً وصنع آخر؛ مؤكداً أنّ صبر اللاعبين ساعد في تحقيق هذا الفوز بعد التأخر بالتسجيل.

وتمكن المنتخب الأرجنتيني من التغلب على نظيره المكسيكي بنتيجة 2-0 ضمن المرحلة الأولى من مونديال قطر.