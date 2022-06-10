ميسي يشارك بمسلسل تلفزيوني

شفق نيوز / قرر أسطورة الأرجنتين النجم العالمي لكرة القدم، ليونيل ميسي، تطوير مشاركاته في الإعلانات وخوض غمار التمثيل في مسلسل تلفزيوني.

وأعلنت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ميسي سيشارك كضيف شرف في مسلسل أرجنتيني معروف اسمه "لوس بروتيكتوريس" أو "الحماة".

وتدور قصة المسلسل التلفزيوني الكوميدي، حول 3 وكلاء أعمال في كرة القدم، يعانون من أزمة مادية، ويقررون الاتحاد معا رغم عداوتهم لتجنب الإفلاس، قبل أن يدخل "نجم كبير" في المشهد، يتقاتلون للحصول عليه.

وصور ميسي مشهدا كوميديا في المسلسل، ونشرت لقطات وجوده في موقع التصوير على صفحة المحطة التلفزيونية الناقلة.

وبدا في المشهد ميسي وهو يلتقي مع الوكلاء في غرفة فندق فخمة، ويتضمن مشاهد كوميدية بينه وبين الثلاثة.

ونال المسلسل الكوميدي شعبية كبيرة في بلاده الأرجنتين مؤخرا، وسترتفع "أسهم" المسلسل أيضا بمشاركة الأسطورة الأرجنتينية.

ووفقا لصحيفة "ماركا" سيظهر المشهد العام المقبل، مع الموسم الجديد للمسلسل.