ميسي يسجل "التعثر الأول" مع إنتر ميامي

شفق نيوز/ تعادل فريق إنتر ميامي مع ناشفيل، يوم الخميس، في دوري المحترفين الأميركي لكرة القدم، ليتوقف بذلك السجل المميز للأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الذي سجل 11 هدفًا خلال أول 9 مباريات مع ميامي.

وفاز ميسي بالمباريات التسع السابقة رفقة ناديه، حيث انتهت 6 منها بالفوز خلال الوقت الأصلي، و3 بركلات الترجيح، في مختلف المسابقات الأميركية.

بدأ ميسي المباراة أساسيًا بعدما جلس في المباراة السابقة ضد نيويورك ريد بولز، الأحد، على مقاعد البدلاء، قبل أن يدخل بديلا ليسجل هدفًا يساهم في فوز ميامي بهدفين نظيفين.

ولم يسدد لاعبو ميامي أية كرة على مرمى ناشفيل لمدة 60 دقيقة في المباراة، قبل تسديدة لميسي من ركلة حرة مباشرة تصدى لها الحارس إليوت بانيتشيو.

وسجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هدفه الأول في دوري المحترفين الأميركي لكرة القدم، بعد نزوله بديلا، ليساهم في فوز إنتر ميامي 2-صفر على مضيفه نيويورك رد بولز، أمام جمهور مفعم بالحماس، الليلة الماضية.

والتقى الفريقان قبل أقل من أسبوعين في نهائي بطولة كأس الدوريات، حيث فاز ميامي بركلات الترجيح بعد تعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

وقبل وصول ميسي، خسر إنتر ميامي في 14 مباراة وفاز في 6 مباريات فقط، مقابل 3 تعادلات في الدوري، ليبقى قابعا في المركز قبل الأخير بالقسم الشرقي.

وكان فوز الأسبوع الماضي لإنتر ميامي هو الأول للفريق منذ 13 مايو الماضي في بطولة دوري المحترفين.