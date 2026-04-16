ميسي يستحوذ رسمياً على نادي كورنيا الإسباني

ليونيل ميسي (أ.ف.ب)

شفق نيوز- مدريد

أعلن نادي كورنيا الإسباني، يوم الخميس، استحواذ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على ملكية النادي ‌الذي يلعب في دوري الدرجة الخامسة الإسباني لكرة القدم.

وأفاد كورنيا في بيان: "أتمّ لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الحائز على جائزة الكرة الذهبية ثماني مرات، عملية الاستحواذ الرسمية على نادي كورنيا، ليصبح بذلك المالك الجديد للنادي".

وأشار النادي الذي تأسس عام 1951 إلى "بداية فصل جديد في تاريخ النادي، بهدف تعزيز التطوّر الرياضي والمؤسسي وتوطيد الهيكلية، ومواصلة الاستثمار في المواهب الشابة".

وتابع: "يسترشد المشروع برؤية طويلة الأمد وخطة استراتيجية تجمع بين الطموح والاستدامة والارتباط الوثيق بجذوره المحلية".

وتأتي هذه العملية بعد عدة أسابيع من استحواذ منافسه الأبدي البرتغالي كريستيانو رونالدو على 25 في المئة من أسهم نادٍ إسباني آخر، وهو ألميريا من الدرجة الثانية، وهي ستقود إلى "تعزيز العلاقات الوثيقة مع برشلونة" لأسطورة النادي الكاتالوني و"التزامه بتطوير الرياضة والمواهب المحلية في كاتالونيا"، بحسب ما جاء في البيان.

كذلك، تؤكد عملية الاستحواذ على الرغبة المعلنة لميسي، البالغ 38 عاماً، بالعودة للعيش في كاتالونيا في نهاية مسيرته الكروية.

وقد تدرّج العديد من اللاعبين البارزين في صفوف كورنيا، من بينهم ديفيد رايا حارس مرمى أرسنال الإنكليزي، وزميل ميسي السابق في برشلونة جوردي ألبا.

وهبط كورنيا إلى الدرجة الأدنى مرّتين توالياً في الموسمين الماضيين.

وتدرّج ميسي في أكاديمية برشلونة "لا ماسيا" قبل أن يقضي 17 موسماً في الفريق الأول ليصبح هدافه التاريخي برصيد 672 هدفاً.

ويلعب قائد المنتخب الأرجنتيني وبطل كأس العالم 2022 مع إنتر ميامي منذ عام 2023 وقاده الموسم الماضي إلى إحراز لقب الدوري للمرّة الأولى في تاريخه، ويستعد حالياً للمشاركة للمرّة السادسة والأخيرة في مسيرته في كأس العالم هذا الصيف في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.