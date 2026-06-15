ميسي يستحضر ذكريات المونديال قبل مشاركته السادسة التاريخية

شفق نيوز- متابعة

شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق إنتر ميامي الأميركي، متابعيه بمنشور مميز قبيل خوضه مشاركته السادسة في نهائيات كأس العالم، في إنجاز استثنائي يضاف إلى مسيرته الحافلة.

ومن المقرر أن يفتتح المنتخب الأرجنتيني، حامل لقب النسخة الماضية، مشواره في كأس العالم 2026 بمواجهة مرتقبة أمام منتخب الجزائر يوم الأربعاء المقبل، على ملعب كانساس سيتي، ضمن منافسات المجموعة العاشرة.

ونشر ميسي، البالغ من العمر 38 عاماً، عبر حسابه الرسمي على منصة إنستغرام، مجموعة من الصور التي توثق مشاركاته الخمس السابقة في كأس العالم، إلى جانب صورته الرسمية الخاصة بنسخة 2026.

وأرفق قائد التانغو الصور بعبارة : "من 2006 إلى 2026"، تتوسطها كرة قدم، في رسالة أثارت موجة واسعة من التفاعل واستحضرت ذكريات مسيرته المونديالية الطويلة.

وكان ميسي قد سجل ظهوره الأول في كأس العالم خلال نسخة ألمانيا 2006، قبل أن يشارك في جنوب أفريقيا 2010، والبرازيل 2014 التي بلغ فيها المباراة النهائية، ثم روسيا 2018، وصولاً إلى قطر 2022 التي توج خلالها باللقب العالمي للمرة الثالثة في تاريخ الأرجنتين.

ويُعد مونديال 2026، المقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، المشاركة السادسة في تاريخ ميسي بكأس العالم، ليعادل بذلك رقماً قياسياً تاريخياً يتشاركه مع الحارس المكسيكي غييرمو أوتشوا والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.