ميسي يريد العودة إلى برشلونة

شفق نيوز / كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، عن رغبته بالعودة إلى فريقه السابق برشلونة، حتى وإن كانت من بوابة مدير فني أو ما شابه ذلك.

وغادر ميسي نادي حياته، كما يسميه بعد الوصول إلى طريق مغلق في مسألة تجديد عقده الذي انتهى في أواخر حزيران الماضي، ليضطر إلى الذهاب مجانا إلى النادي الباريسي، وبداية مشوار جديد.

وحول ما إذا كان قادرا على اللعب مجانا لبرشلونة، قال ميسي خلال مقابلة صحفية، إن إدارة النادي الكتلوني لم تطلب منه ذلك، كما أنه وافق على تخفيض راتبه مرات عدة من أجل اتمام تجديد عقده، لكن ذلك أيضا لم يكن كافيا وفقا للوائح الليغا الإسبانية.

وردا على سؤال إن كان يرغب بالعودة إلى برشلونة، أجاب: "نعم، لطالما قلت إنني أرغب في مساعدة النادي، بأي طريقة يمكن أن تكون مفيدة وتضيف له".