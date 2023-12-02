ميسي يرفع شعار التحدي في كوبا أمريكا ويعلق على خوض كأس العالم 2026

شفق نيوز/ قال ليونيل ميسي قائد الأرجنتين في أحدث مقابلة له، إنه لا يفكر في مستقبله الدولي بعد كأس كوبا أمريكا لكرة القدم المقررة العام المقبل، لكنه أكد سعيه لقيادة بلاده للدفاع عن لقبها القاري في البطولة المقامة في الولايات المتحدة.

ورغم علمه بأنه لن يكون في حالته البدنية المثالية في كأس العالم 2026، فإنه لا يستبعد حاليا اللعب في البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا إذ يستمتع بأفضل أوقاته مع الأرجنتين.

وأوضح ميسي لشبكة (ئي.إس.بي.إن): "طالما أشعر أنني بحالة جيدة وأنني قادر على الاستمرار في تقديم الأداء، سأفعل ذلك (مواصلة اللعب مع الأرجنتين)، كل ما أفكر فيه اليوم هو الوصول إلى كوبا أمريكا وأن أكون قادرا على خوض البطولة".

وأضاف: "بعد ذلك سيحدد الوقت ما إذا كنت سأشارك في كأس العالم أم لا. سأكون في عمر (39 عاما) الذي لا يسمح لي عادة باللعب في كأس العالم".

وتابع: "بدا أنني كنت سأعتزل بعد كأس العالم 2022، الآن أريد أن أكون مع الفريق أكثر من أي وقت مضى، نحن نمر بلحظة استثنائية وأريد أن أستمتع بها على أكمل وجه، دون التفكير في العامين أو الثلاثة القادمين وهي فترة كبيرة في كرة القدم".