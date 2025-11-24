ميسي يرد على مقصية رونالدو بعرض "رباعي" يقود ميامي للنهائي

شفق نيوز- متابعة

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عروضه المبهرة في الدوري الأميركي، بعدما قاد فريقه إنتر ميامي لفوز عريض على سينسيناتي بنتيجة 4-0 في نصف نهائي المنطقة الشرقية، فجر اليوم الاثنين.

وبذلك بلغ ميسي مع فريقه المباراة النهائية للبطولة المحلية المقررة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وسجل ميسي الهدف الأول في الدقيقة 19 بضربة رأس نادرة، قبل أن يصنع ثلاثة أهداف كاملة لزملائه ماتيو سيلفيتي عند الدقيقة (57) وماتيو أليندي (62 و74)، ليحقق رقما قياسيا جديدا في مباريات البلاي أوف في الدوري الأميركي.

وبهذا التألق رفع ميسي رصيده إلى 46 هدفا هذا الموسم في مختلف المسابقات، وإلى 896 هدفا في مسيرته بينها 30 هدفا بالرأس، إضافة إلى 404 تمريرات حاسمة، ليصل مجموع مساهماته التهديفية مع الأندية والمنتخب إلى 1300 مساهمة.

وجاء تألق ميسي بعد ساعات من تسجيل غريمه التاريخي كريستيانو رونالدو هدفا مذهلا بمقصية عالمية مع النصر أمام الخليج في الدوري السعودي، ما أثار موجة جديدة من المقارنات بين الأسطورتين.

ورغم خروجهما من الدوريات الأوروبية الكبرى، لا تزال المنافسة بينهما مشتعلة عالميا بفضل الشعبية الكبيرة لكليهما، إذ رفع رونالدو بدوره رصيده إلى 954 هدفا في مسيرته.

وسيواجه إنتر ميامي في النهائي الفائز من مباراة فيلادلفيا ونيويورك سيتي، على أن يلعب بطل المنطقة الشرقية ضد بطل المنطقة الغربية يوم 6 كانون الأول/ديسمبر المقبل لتحديد بطل الدوري الأميركي لموسم 2025.