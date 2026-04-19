ميسي يحقق رقماً قياسياً في الدوري الأميركي

قاد ليونيل ميسي فريق إنتر ميامي إلى الفوز على كولورادو رابيدز بنتيجة 3-2 في مباراة مثيرة خارج أرضه، بعدما سجل هدفين مهمين.

وبهذا الأداء، أصبح ميسي أسرع لاعب يصل إلى 100 مساهمة تهديفية في تاريخ الدوري الأميركي لكرة القدم خلال 69 مباراة فقط، وتشمل هذه المساهمات الأهداف والتمريرات الحاسمة.

وشهد الشوط الثاني محاولة قوية من كولورادو رابيدز للعودة في النتيجة، إذ سجل رافائيل نافارو هدفاً فردياً رائعاً في الدقيقة 58، قبل أن يدرك دارين يابي التعادل بعد أربع دقائق، مستفيداً من تمريرة حاسمة لزميله لوكاس هيرينغتون.

لكن ميسي رفض أن يفلت الفوز من فريقه، فعاد وسجل هدف التقدم في الدقيقة 79 بعد مهارة عالية في المراوغة وتسديدة متقنة.

ورغم طرد يانيك برايت بالبطاقة الحمراء في الدقائق الأخيرة، حافظ إنتر ميامي على تقدمه ليحقق الفوز 3-2، معززاً موقعه في جدول ترتيب الدوري الأميركي.