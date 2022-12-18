ميسي يحقق رقما قياسيا جديدا في كأس العالم

شفق نيوز/ بات الأرجنتيني ليونيل ميسي، في نهائي مونديال قطر أمام فرنسا حاملة اللقب، اللاعب الأكثر خوضا للمباريات في نهائيات كأس العالم بخوضه المباراة 26 في مسيرته.

وبعد مشاركته في الفوز الكبير على كرواتيا 3-0 الثلاثاء في نصف نهائي المونديال القطري، بات ابن الـ35 عاما على المسافة ذاتها من الألماني لوتار ماتيوس في عدد المباريات في النهائيات والبالغ 25، ثم انفرد به الأحد في النهائي على استاد لوسيل.

وخاض ماتيوس مبارياته الـ25 في نهائيات 1982 و1986 و1990 و1994 و1998، بينما خاض ميسي مبارياته الـ26 في نهائيات 2006، و2010، و2014، و2018، و2022.

- في ما يأتي لائحة اللاعبين الأكثر خوضا للمباريات في كأس العالم:

26 مباراة- الأرجنتيني ليونيل ميسي

25- الألماني لوتار ماتيوس

24- الألماني ميروسلاف كلوزه

23- الإيطالي باولو مالديني

22- البرتغالي كريستيانو رونالدو

21- الأرجنتيني دييغو مارادونا والبولندي فلاديسلاف جمودا والألماني أوفه زيلر

20- البولندي غرزيغورز لاتو، والأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، والألمانيان باستيان شفاينشتايغر وفيليب لام، والبرازيلي كافو، والمكسيكي رافايل ماركيس

19- الألمان فولفغانغ أوفراث، وكارل-هاينتس رومينيغيه، وبرتي فوغتس، وبير ميرتيساكر، والبرازيلي رونالدو.