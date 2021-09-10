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ميسي يحطم اسطورة بيليه في اميركا اللاتينية

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-10T05:13:06+0000
ميسي يحطم اسطورة بيليه في اميركا اللاتينية

شفق نيوز/ حطم نجم نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم، ليونيل ميسي، رقم الأسطورة البرازيلي، بيليه، كأكثر من سجل أهدافا مع منتخب بلاده في أميركا اللاتينية.

وسجل ميسي ثلاثية، مساء الخميس، في مرمى بوليفيا بتصفيات كأس العالم، ليرفع رصيده من الأهداف الدولية إلى 79 متفوقا على بيليه الذي سجل 77 هدفا خلال مسيرته مع البرازيل.

وعلى صعيد الأندية، تمكن ميسي من تسجيل هدفه رقم 644 مع برشلونة، في ديسمبر الماضي، وهو أكبر عدد بالنسبة لنادٍ واحد. إلا أن نادي سانتوس البرازيلي أكد أن بيليه تمكن من تسجيل 1091 هدفا في المباريات الرسمية والودية.

ويشار إلى أن اللاعب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، الذي عاد مؤخرا إلى ناديه القديم، مانشستر يونايتد، نجح قبل أيام بكسر رقم تاريخي بقي في حوزة الإيراني، علي دائي، لسنوات عدة، وبات صاحب أكبر عدد من الأهداف الدولية مع المنتخبات برصيد 111 هدفا.

وفي آب/أغسطس، انتقل ميسي إلى باريس سان جيرمان، لموسمين، بعد نحو عقدين مع برشلونة الغارق في الديون والذي لم يجدد عقده مع نجمه بسبب عراقيل اقتصادية وهيكلية متعلقة بقوانين رابطة الدوري الإسباني.

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