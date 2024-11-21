ميسي يحسم قراره بشأن حضور حفل تأسيس برشلونة

شفق نيوز/ كشفت تقارير إعلامية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق إنتر ميامي، أكد حضوره حفل ناديه السابق، الذي سيقام بمناسبة الاحتفال بمرور 125 عامًا على تأسيس نادي برشلونة يوم الجمعة، 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وغادر ميسي "البارسا" صيف 2021، متجهًا نحو باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك في الوقت الذي كان ينتظر الكثيرون بقاءه مع الفريق، وتجديده لعقده، ولكن هذا الأمر لم يحدث في نهاية المطاف بسبب المشاكل الاقتصادية للفريق الكتالوني.

وعاش ميسي أفضل أيامه الكروية برفقة "البلوغرانا"، حيث انضم إليه طفلًا صغيرًا من الأرجنتين، ثم أصبح نجمه الأول وأسطورته الكبيرة، والأكثر من ذلك قاده في حقبة ذهبية، حقق خلالها الفريق الكثير من الألقاب والتتويجات.

ووفقاً لما ذكرته إذاعة "راديو كتالونيا"، اليوم الخميس، فإن نادي برشلونة أكد حضور ميسي، ومن المتوقع أن يكون له دور مهم في احتفالية مرور 125 عامًا على تأسيس النادي الكتالوني.

وأضاف التقرير: "خوان لابورتا، رئيس النادي، قام بإرسال رسالة خاصة إلى ميسي من أجل دعوته، كل شيء جاهز لحضوره وسيكون له دور بارز في الحفل".

وسوف يقام الحفل في مسرح "ليسيو"، بحضور العديد من أساطير برشلونة، وعلى رأسهم النجم الأرجنتيني الذي قدم مسيرة رائعة حافلة بالنجاحات والإنجازات منذ تصعيده للفريق الأول عام 2004 من أكاديمية لاماسيا.

ولم يعلن برشلونة بشكل رسمي عن أي تفاصيل حول الاحتفالية، والتي تجرى في ذكرى تأسيس النادي (29 نوفمبر 1899).

وحقق ميسي مع برشلونة كل الجوائز الفردية والجماعية الممكنة، والتي كان أبرزها السداسية التاريخية في 2009 والثلاثية التاريخية الثانية في 2015، قبل أن يختتم مشواره مع الفريق الكتالوني بتحقيق أول إنجاز دولي له مع الأرجنتين عبر الفوز بكوبا أمريكا 2021.