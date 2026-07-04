ميسي يثير قلق الأرجنتين قبيل مواجهة مصر

شفق نيوز- متابعة

أنهى قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي المواجهة المثيرة أمام منتخب الرأس الأخضر وهو يعاني من كدمة قوية وتورم واضح في جبهته.

وخرج النجم الأرجنتيني، البالغ من العمر 39 عامًا، بعلامة سوداء وزرقاء بارزة أعلى الجبهة، بعدما تعرض لضربة قوية بركبة أحد لاعبي الرأس الأخضر في الدقائق الأخيرة من المباراة.

ورغم الإصابة، واصل ميسي اللعب حتى النهاية، وساهم في قيادة منتخب بلاده لتحقيق فوز مثير بنتيجة 3-2، ليواصل "راقصو التانغو" مشوارهم في كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب الأرجنتين لخوض مباراة يوم الثلاثاء المقبل ضد مصر في دور الـ16.

وواصل ميسي تألقه في كأس العالم 2026، بعدما افتتح التسجيل لمنتخب الأرجنتين، رافعًا رصيده إلى 7 أهداف في البطولة، قبل أن يقود فريقه إلى فوز مثير بعد التمديد.

ورغم تعرض أسطورة برشلونة السابقة لضربة قوية في الرأس خلال اللحظات الأخيرة من الوقت الأصلي، إثر سقوطه بعد مراوغة اصطدم خلالها بساق أحد لاعبي الرأس الأخضر، فإنه واصل اللعب حتى النهاية.

واضطر نجم إنتر ميامي إلى وضع كيس من الثلج على موضع الإصابة، لكنه أكمل المباراة كاملة لمدة 120 دقيقة، قبل أن يحتفل مع زملائه بالتأهل وخطوة جديدة نحو الحفاظ على لقب كأس العالم.

ولم تمنعه الإصابة أيضًا من إجراء مقابلة تلفزيونية قصيرة عقب اللقاء، اعترف خلالها بأن المباراة كانت صعبة للغاية، وأن التأهل لم يكن سهلًا على الإطلاق.

وتحدث ليونيل ميسي عقب المباراة، مؤكدًا أن منتخب الأرجنتين كان يتوقع مواجهة صعبة أمام الرأس الأخضر.