ميسي يثير الشكوك بعد مغادرة برشلونة: أراكم لاحقاً

شفق نيوز / رفض الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة السابق، عقب إعلان مغادرته للنادي الكتلوني يوم الأحد، توديع النادي، بالقول "ليس وداعاً أراكم لاحقاً"، ما ولّد شكوكاً لدى مشجعي الفريق الإسباني حول مستقبل البرغوث.

وكتب ميسي، في تدوينة له على فيسبوك، "كنت أود أن أغادر بشكل مختلف على الرغم من أنني أعتقد أن الوداع لا يمكن أن يكون شيئا لطيفا".

وأضاف "كنت أود أن أبقى هنا، وفعلت كل شيء بهذا الهدف، ولم يتم تحقيقه في الأخير"، مردفاً بالقول "لا أملك سوى كلمات التقدير لكل من انضم إلي في سنوات عديدة في النادي، وبالنسبة لمعجبينا، أعطوني كل حبهم وحاولت أن أعيده من خلال إعطائي كل شيء لهذا أنا مغادر ولكن ليس وداعاً، فقط أراكم لاحقا، فيسكا بارسا".

وأجهش نجم نادي برشلونة السابق ليونيل ميسي بالبكاء، صباح يوم الأحد، خلال اعتلائه منصة المؤتمر الصحفي ليعلن رحيله عن النادي.

وقال ميسي خلال المؤتمر: لم أكن أتخيل أنني سأغادر برشلونة، مضيفا أن الأمر صعب جدا بالنسبة لي بعد كل تلك السنوات، أتمنى يوما أن أعود إلى برشلونة لأكون جزءا من هذا النادي، أشعر بحزن شديد لرحيلي عن برشلونة.