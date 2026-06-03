ميسي يتوج بجائزة "أميرة أستورياس" الإسبانية

شفق نيوز- مدريد

توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، يوم الأربعاء، بجائزة أميرة أستورياس الإسبانية المرموقة في فئة الرياضة لعام 2026، تقديراً لموهبته وأعماله الخيرية، وذلك قبل أيام من خوضه منافسات كأس العالم 2026 لكرة القدم.

واختارت لجنة التحكيم برئاسة السباحة تيريزا بيراليس وعضوية سانتي نولا، المدير العام لصحيفة "موندو ديبورتيفو" وآخرين، ليونيل ميسي فائزاً بجائزة عام 2026 من بين قائمة ضمت 27 مرشحاً من 12 دولة.

وأشارت لجنة التحكيم إلى "موهبة ميسي المبهرة ومسيرته الرياضية الاستثنائية" كلاعب في المنتخب الأرجنتيني وعلى مستوى الأندية.

وأوضحت أن ميسي استحق الجائزة أيضاً "لعمله الخيري الهائل والمستمر لتعزيز فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية للأطفال الأكثر حرماناً، وسلوكه المثالي في الملعب، وثباته، وتواضعه، والتزامه بالعمل الجماعي، مما أكسبه احترام وإعجاب الجميع".

وسيقام حفل توزيع الجوائز، الذي سيحضره الملك فيليب السادس ملك إسبانيا وزوجته الملكة ليتيزيا ووريثة العرش الأميرة ليونور من أستورياس، في أوفييدو، بمنطقة أستورياس شمال إسبانيا، في شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وكجزء من جائزة أميرة أستورياس، سيحصل ميسي على 50 ألف يورو نقداً، وشهادة تقدير، وتمثال صغير للرسام الإٍباني الشهير خوان ميرو وشارة من مؤسسة أميرة أستورياس.

ولعب ميسي، الذي فاز بكأس العالم مع المنتخب الأرجنتيني في عام 2022 وسيشارك في كأس العالم السادس له هذا العام، مع برشلونة بين عامي 2004 و2021. وبعد أن لعب مع باريس سان جيرمان لمدة موسمين، يلعب ميسي حاليا مع إنتر ميامي في الولايات المتحدة الأميركية.

ويملك ميسي مع برشلونة أربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وعشرة ألقاب في الدوري الإسباني، وسبعة ألقاب في كأس ملك إسبانيا، وثلاثة ألقاب في كأس العالم للأندية، وثلاثة ألقاب في كأس السوبر الأوروبي، وثمانية ألقاب في كأس السوبر الإسباني.

وبعد ذلك، لعب النجم الأرجنتيني مع باريس سان جيرمان بين عامي 2021 و2023، ثم انضم إلى إنتر ميامي، حيث أمضى أربعة مواسم حتى الآن.

وجائزة أميرة أستورياس للرياضة هي جائزة إسبانية مرموقة تمنح سنويا للأفراد أو المؤسسات تقديرا للإسهامات المتميزة في المجال الرياضي، والتي تعزز قيم التضامن، الالتزام، والروح الرياضية.

ورغم انطلاق هذه الجائزة عام 1987، إلا أن رياضة كرة القدم حصلت عليها 4 مرات فقط ممثلة في منتخب البرازيل 2002 ومنتخب إسبانيا 2010، وتقاسمها إيكر كاسياس وتشافي هيرنانديز عام 2012، ثم جاء الدور على ميسي في 2026.

ونالت لاعبة التنس الأميركية سيرينا ويليامز هذه الجائزة في العام الماضي، بعد فوزها بـ23 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، بجانب 4 ميداليات ذهبية أولمبية.

وحصلت كارولينا مارين بطلة الريشة الطائرة الأولمبية والعالمية والأوروبية على الجائزة عام 2024، بينما نالها العداء الكيني إيليود كيبشوجين عام 2023.