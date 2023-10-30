ميسي يتوج بجائزة الكرة الذهبية

شفق نيوز/ فاز قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية، والتي تعد الثامنة في مسيرته.

وتفوق ميسي على زميله السابق في باريس سان جيرمان كيليان مبابي الذي حقق لقب هداف كأس العالم الأخير، ونجم مانشستر سيتي وأفضل لاعب في أوروبا ايرلنغ هالاند.

وعلى الصعيد الموازي، فازت بجائزة الكرة الذهبية للسيدات أيتانا بونماتي نجمة نادي برشلونة ومنتخب إسبانيا.

كما فاز نادي مانشستر سيتي الإنكليزي بجائزة أفضل نادي للرجال، بعد تتويجه بالثلاثية التاريخية الدوري والكأس في إنكلترا ودوري أبطال أوروبا.

السيتي حقق الجائزة للعام الثاني على التوالي، وتسلم الجائزة كل من رودري، برناردو سيلفا، إيدرسون، وجوليان ألفاريز، وروبين دياز، والمدير التنفيذي للنادي

كما فاز بجائزة غيرد مولر لأفضل هداف، نجم مانشستر سيتي الإنكليزي إيرلنغ هالاند، بعد أن سجل 56 هدفا خلال الموسم الماضي.

وتوج حارس منتخب الأرجنتين ونادي أستون فيلا الإنكليزي إيميليانو مارتينيز بجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى

وفاز جود بيلينغهام نجم ريال مدريد الإسباني بجائزة كوبا لأفضل لاعب واعد، وحصل عليها بعد مشواره المميز مع فريقه السابق بوروسيا دورتموند.