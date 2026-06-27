ميسي يبدأ من الدكة ضد الأردن

شفق نيوز- متابعة

أكد مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني أن القائد ليونيل ميسي سيجلس على مقاعد البدلاء عندما يواجه حامل لقب كأس العالم لكرة القدم منتخب الأردن في مباراته الأخيرة بالمجموعة العاشرة في ملعب ‌دالاس يوم الأحد.

وقال سكالوني ردا على سؤال من الصحفي الإذاعي الأرجنتيني إنريكي ماكايا ماركيز (91 عاما)، والذي يعمل في كأس العالم للمرة 18 "ليو سيبدأ المباراة على مقاعد البدلاء. أنا أجيب ⁠على سؤالك لأنك تستحق إجابة صادقة. ليو سيدخل الملعب بعد ذلك بقليل".

وأضاف: "اللاعبون الذين سيخوضون مباراة الغد يستحقون اللعب، فهم جزء من ‌الفريق. ⁠كل الجهد الذي بذلناه في التدريبات بفضلهم لهذا السبب نحن هنا. إنهم يبذلون قصارى جهدهم حتى عندما لا يلعبون".

وتابع سكالوني: "أود أن أمنح الجميع فرصة اللعب، وعندما تتاح لي الفرصة أفعل ذلك لأنهم يستحقون ذلك. إنهم لاعبون رائعون أيضا. حلمي كمدرب هو أن يقدم الفريق نفس الأداء بغض النظر عن اللاعبين ⁠الذين يشكلون الفريق".

وقال أيضا: "إذا كنت ترتدي قميص الفريق وتلعب، فلا يهم ما إذا كانت المباراة مهمة من حيث النقاط أم لا. ستبذل قصارى جهدك للفوز ولا شيء يتغير. نحن على نفس الحال الذي كنا عليه ⁠منذ اليوم الأول".

وتلتقي الأرجنتين مع منتخب الأردن الذي خرج بالفعل من البطولة بعد هزيمتين متتاليتين في أول مشاركة له في كأس العالم، ويتوقع سكالوني أن يواجه فريقا يعتمد على ⁠أسلوب دفاعي في مباراته الأخيرة في البطولة.

واحتفل ميسي بعيد ميلاده 39 يوم الأربعاء الماضي، وذلك بعد يومين فقط من تسجيله هدفين في الفوز 2-صفر على النمسا ليصبح الهداف التاريخي لكأس العالم للرجال والسيدات برصيد 18 هدفا.

وسجل صانع لعب إنتر ميامي الأميركي جميع أهداف فريقه الخمسة في الانتصارين على الجزائر والنمسا، إذ حجزت الأرجنتين مقعدها في الأدوار الإقصائية قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات.

وتجاوز ميسي الألماني ميروسلاف كلوزه كأفضل هداف في تاريخ كأس العالم للرجال والبرازيلية مارتا في بطولات السيدات.

وحسمت الأرجنتين بالفعل صدارة المجموعة، ورفض سكالوني التكهنات التي تشير إلى أنه سيشرك تشكيلة ضعيفة مع التركيز على التحديات التي تنتظر الفريق في مرحلة خروج المغلوب.